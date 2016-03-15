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نشرة ONA للفضائيات.. يوسف الحسيني ضيفًا على CBC.. إيهاب توفيق يحي حفل بمناسبة عيد الأم

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نشرة ONA للفضائيات

نشرة ONA للفضائيات

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

تحل غدًا الأربعاء، الفنانة سارة سلامة، ضيفةً على برنامج “إفصل وإسمع”، المذاع على “الراديو 9090″..للمزيد

الفنانة سارة سلامة

الفنانة سارة سلامة

يستضيف الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج “ممكن”، الفنان محمد صبحي، في حلقة خاصة للحديث عن الفن والحياة..للمزيد

الفنان محمد صبحي

الفنان محمد صبحي

 

تستضيف الإعلامية “منى الشاذلي” في برنامج “معكم.. منى الشاذلي” المذاع على فضائية CBC يومي الخميس والجمعة القادمين عددًا من النجوم والضيوف في إطار في حلقة خاصة للاحتفال بعيد الأم..للمزيد

منى الشاذلي – أرشيفية

منى الشاذلي – أرشيفية

 

يستعد الفنان “إيهاب توفيق” لإحياء حفل ضخم بميراج مول بالتجمع يالاو بمناسبة عيد الأم، وذلك يوم الجمعة القادمة من الشهر الجاري..للمزيد

إيهاب توفيق

إيهاب توفيق

 

بحضور الإعلامي د.عمروالليثي تُقيم مؤسسة واحد من الناس احتفالية ضخمة، ظهر السبت المقبل، بمسجد الرحمن الرحيم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم وتكريم 30 أم مصابة بالسرطان بالتعاون مع مجموعة العربي..للمزيد

الإعلامي د.عمروالليثي – أرشيفية

الإعلامي د.عمروالليثي – أرشيفية

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