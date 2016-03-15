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بالصور.. ضبط المتورطين فى سرقة ميمى الشربينى بالإكراه

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بالصور.. ضبط المتورطين فى سرقة ميمى الشربينى بالإكراه بالصور.. ضبط المتورطين فى سرقة ميمى الشربينى بالإكراه
تمكن ضباط مباحث الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المتورطين فى سرقة الكابتن ميمى الشربينى، المعلق الرياضى الشهير، بالإكراه، داخل فيلته.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بتمكن فريق البحث برئاسة العميد هشام سليم رئيس مباحث المديرية، من كشف غموض سرقة الكابتن ميمى الشربينى المغلق الرياضى الشهير بالإكراه داخل فيلته بجمصة، بعد قيام 4 ملثمين بتهديده بالسلاح الأبيض وسرقة 30 ألف جنيه، و4 أجهزة محمولة.

وتوصلت التحريات إلى تورط عاملتين بالفيلا فى الواقعة، اتفقتا مع زوج إحداهما، بإخلاء المنزل لهم للدخول، وتهديده، وسرقته، لعلمهما بوجود مبلغ مالى كبير مع المعلق الرياضى، وطلبتا الخروج بعد استئذان المعلق الرياضى، بحجة الذهاب إلى الكوافير، وبعد خروجهما، دخل الجناة الأربعة، وهددوه بالسلاح، وسرقة مبلغا ماليا، وسلسلة ذهبية، و4 أجهزة محمولة، وفروا هاربين، وتم التوصل إليهم جميعا وضبطهم وضبط المسروقات.

المتهمون والمضبوطات (1)

المتهمون والمضبوطات (2)


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