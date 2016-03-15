بالفيديو.. الحماية المدنية تسيطر على حريق شركة بشقة فى شارع السودان بدون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق داخل شركة استيراد و تصدير بشقة فى الطابق السابع بعقار سكنى فى شارع السودان، و قام رجال الدفاع المدنى بإنقاذ 3 أشخاص احتجزتهم النيران المشتعلة، و تم إنزالهم بواسطة سلم هيدروليكى والسيطرة على الحريق.



>تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة بشارع السودان، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق لهم وبصحبتهم سيارات لإخماد الحريق.

وعلى الفور دفعت الإدارة بـ 6 سيارات إطفاء و قام رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران، و تم منع خطر امتدادها لباقى الطوابق وعمل كردون أمنى بمحيط الحريق، بعدما تم إخلاء بعض الطوابق السكنية من السكان تحسبا لوقوع أى إصابات، و تم إخماد النيران المشتعلة و فى انتظار المعمل الجنائى لتحديد الخسائر و الاسباب التى ادت الى نشوب الحريق.

الحماية المدنية تنقذ 3 أشخاص بعد حريق شقة سكنية بشارع السودان