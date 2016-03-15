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طلاب جامعة القاهرة يعتدون على الأمن الإدارى لحضور حفل هانى شاكر

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طلاب جامعة القاهرة يعتدون على الأمن الإدارى لحضور حفل هانى شاكر طلاب جامعة القاهرة يعتدون على الأمن الإدارى لحضور حفل هانى شاكر
اعتدى، منذ قليل، طلاب جامعة القاهرة، على أفراد الأمن الإدارى، المكلفين بتأمين الحفل الغنائى لهانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، ما أدى إلى وقوع إصابات فى صفوف الأمن الإدارى، كما اقتحم عدد من الطلاب قبة الجامعة.

وحاصر الطلاب مبنى القبة بأعداد غفيرة، مهددين باقتحام قبة جامعة القاهرة الذى يقام به الحفل، ما أدى إلى تكثيف وجود أفراد الأمن الإدارى حول القبة لتأمينها من اعتدائهم.

وفى سياق متصل تفقد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأوضاع الأمنية، للاطمئنان على سير الاستعدادات النهائية للحفل وأفراد الأمن الإدارى وسيرها بشكل طبيعى.

كما كثفت قوات الأمن التابعة لمدرية أمن الجيزة، من تواجدها خارج الحرم الجامعى لتأمين الحفل الغنائى للفنان هانى شاكر.

يأتى ذلك ضمن الموسم الثقافى والفنى بجامعة القاهرة لعام 2015/2016، فى إطار توقيع البروتوكول مع جامعة القاهرة، ووزارة الثقافة ودار الأوبرا لإقامة حفلات غنائية على مسرح جامعة القاهرة لطلابها.

جامعه القاهرة (1)

جامعه القاهرة (2)


>بالصور.. حالات إغماء وسط طلاب جامعة القاهرة لدخول حفل هانى شاكر
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هانى شاكر يحيى حفلا غنائيا بمسرح جامعة القاهرة اليوم
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