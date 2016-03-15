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الأحزاب الباكستانية تعارض قانون حماية النساء من العنف

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الأحزاب الباكستانية تعارض قانون حماية النساء من العنف الأحزاب الباكستانية تعارض قانون حماية النساء من العنف

أحزاب باكستان ترفض قانون حماية النساء – أرشيفية

رفضت الأحزاب الباكستانية  خلال مؤتمرًا لها، قانون يحمي النساء من العنف، ودعت للتراجع عنه بدعوى أنه لا يراعي أحكام الشريعة.

وشاركت جماعات دينية كبيرة، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر، احتجاجًا على مصادقة برلمان إقليم البنجاب، الشهر الماضي، على قانون الحماية من العنف المنزلي والنفسي والجنسي.

ويقترح القانون إتاحة خط ساخن بالمجان لرصد الانتهاك، فضلًا عن إقامة مأوى للنساء وتشكيل لجان على المستوى المحلي للتحقيق في ما يرصد من انتهاكات، والموافقة على استخدام سوار متصل بالقمر الصناعي لمتابعة مواقع المعتدين.

وكشف استطلاع للرأي أجرته لمؤسسة تومسون رويترز، عام 2011 ، أن العنف المنزلي والفوارق الاقتصادية والاعتداءات بالمواد الحمضية الحارقة أمور جعلت من باكستان ثالث أخطر دولة في العالم للنساء.

 

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