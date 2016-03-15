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5 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بشقة سكنية فى شارع السودان بالجيزة

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5 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بشقة سكنية فى شارع السودان بالجيزة 5 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بشقة سكنية فى شارع السودان بالجيزة
اندلع، منذ قليل، حريقا فى شقة سكنية بالطابق السابع بعقار سكنى فى شارع السودان بالجيزة، وانتقلت 5 سيارات إطفاء، وجار العمل على إخماد الحريق، ومنع خطر امتداد النيران لباقى الطوابق السكنية.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بشارع السودان.

وعلى الفور، انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له، وبصحبتهم 5 سيارات إطفاء لإخماد الحريق.

ويكثف رجال الحماية المدنية بالجيزة، من جهودها لمحاصرة النيران من كافة الاتجاهات، والسيطرة على النيران المشتعلة دون وقوع أى إصابات.


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