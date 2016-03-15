وصول جثمان الشهيدين زايد الكعبي ومحمد الحمودي إلى مطار البطين

وصل الى مطار البطين الخاص بأبوظبي اليوم جثمان الشهيدين زايد علي الكعبي ومحمد عبيد الحمودي من شهداء الوطن الأبطال على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي.

وقد جرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثمان الشهيدين حيث كان في الاستقبال عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد نعت أمس الشهيدين اللذين انتقلا إلى جوار ربهما خلال أدائهما لواجبهما الوطني في عملية "إعادة الأمل" ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

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