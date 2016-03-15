محمد شوقي لـ في الجول: هذه خطتي للاتجاه إلى التدريب

لا يخطط محمد شوقي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق للاستمرار في عمله كمحلل تليفزيوني، ويريد الاتجاه للتدريب. ويكشف هذا في تصريحاته لـFilGoal.com.

ووقعت قنوات "النهار" عقدا مع شوقي ومحمد زيدان لتحليل مباريات كأس مصر.

والتقى FilGoal.com بشوقي في المؤتمر الصحفي لإعلان قنوات "النهار" شراء حقوق بث مباريات كأس مصر ومباراة السوبر.

وقال شوقي لـFilGoal.com: "خطوة تحليل المباريات تليفزيونيا تؤهلني لدخول عالم التدريب خلال الفترة المقبلة".

وتابع "بالتأكيد، مشاركتي في تحليل المباريات تعطي رسالة للناس باعتزالي كرة القدم، وخلال الفترة الماضية كنت أجهز نفسي بالحصول على دورات تدريبية".

وأكمل "لدي أيضا مشروع مشترك في الوقت الحالي مع محمد زيدان لتقديم برنامج تليفزيوني".

لكن لماذا قرر نجم ميدلسبروه السابق اعتزال كرة القدم بعد الرحيل عن المقاولون العرب؟

أجاب شوقي "فكرت في العودة إلى ماليزيا بعد الرحيل عن المقاولون العرب، وبالفعل اتفقت مع فريقي السابق كيلانتان على العودة وكان سيقوده فنيا مدرب مصري".

وأتم "ولكن عدم إتمام الاتفاق مع هذا المدرب، جعلني أتراجع عن العودة لماليزيا".