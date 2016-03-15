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عودة رائعة.. أسوان يقتل بتروجيت

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عودة رائعة.. أسوان يقتل بتروجيت عودة رائعة.. أسوان يقتل بتروجيت

عاد أسوان من بعيد وقلب تأخره أمام بتروجيت بهدف إلى فوز بهدفين في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الجولة الـ22 من الدوري.

وسجل مهاجم أسوان إيهاب المصري هدفا في الدقيقة 86، قبل أن يقتل إبراهيم الشايب فريق المدرب طلعت يوسف في الدقيقة 94.

وكان بتروجيت قد تقدم في الدقيقة 11 بهدف سجله المدافع المخضرم معتصم سالم.

ولعب بتروجيت منقوصا من جيمس تيدي منذ الدقيقة 69 حيث طرده حكم المباراة.

ويعد هذا سقوط بتروجيت الثالث على التوالي، بعد الخسارة أمام الأهلي ثم وادي دجلة، ليصبح في المركز التاسع بـ30 نقطة.

أما أسوان، فحصد نقطته الـ28 في المركز الـ12.

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