قبل مواجهتي مصر.. تضارب في تصريحات الاتحاد النيجيري حول مستقبل المدرب

الأمور في الاتحاد النيجيري لكرة القدم ليست مستقرة حول مستقبل سامسون سياسيا المدير الفني الوطني، إذ هناك تضارب واضح في تصريحات مسؤوليه.

رئيس الاتحاد النيجيري ميليفين بينيك أكد أن صنداي أوليسيه سيكون آخر مدرب وطني يقود النسور مؤكدا أن سياسيا المدرب الحالي سيرحل عقب مباراتي مصر بشكل مؤكد.

وقال بينيك في تصريحات لوسائل الإعلام النيجيرية: "لا يوجد أمامنا متسع من الوقت لاختيار مدرب أجنبي وبالتالي سيقود سياسيا مباراتي مصر لكنه يعود بعد ذلك للمنتخب الأولمبي".

وأضاف "أوليسيه هو آخر مدرب نيجيري يقود المنتخب وأنا موجود على رأس الاتحاد".

كما أشارت تقارير نيجيرية لاقتراب بول لو جوين المدير الفني السابق للكاميرون وعدة فرق فرنسية مثل سان جيرمان وليون لقيادة النسور مقابل 50 ألف دولار شهريا.

التضارب

لكن الاتحاد النيجيري متمثلا في السكرتير العام محمد سانوسي نفى تماما أن يكون هناك نية أو تفكير في الوقت الحالي للاتفاق مع مدرب أجنبي.

وقال بيان صادر عن الاتحاد النيجيري: "بشكل قاطع لا توجد خطط فوري لتغيير سياسيا وتعيين مدرب أجنبي".

وأضاف سانوسي سكرتير الاتحاد النيجيري للصحفيين يوم الأثنين "نثق تماما في سياسيا ونمنحه كل الدعم من أجل تحقيق الهدف المطلوب منه والتأهل لأمم إفريقيا".

وتابع "لا أعرف مصدر هذه الأنباء التي تقول إننا اتفقنا مع مدرب أجنبي.. لم نتحدث مع أي مدرب أجنبي ولا نريد أن ينحينا شيء عن الفوز على مصر ذهابا وإيابا".

وتحتل مصر صدارة المجموعة بست نقاط وتحل نيجيريا في الوصافة بأربع نقاط في مجموعة تضم تنزانيا وتشاد.