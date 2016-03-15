أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نوتال في تدريب الزمالك الأربعاء

Google+ Print
نوتال في تدريب الزمالك الأربعاء نوتال في تدريب الزمالك الأربعاء

وصل الأسكتلندي فرانك نوتال إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، ليتسلم مهمته كمساعد للمدير الفني للزمالك، مواطنه أليكس ماكليش.

وكان نوتال – المدير الفني السابق لجور ماهيا الكيني – قد ترك فريقه وانضم لماكليش في جهاز الزمالك.

وسيكون نوتال موجودا في تدريب الزمالك الأول منذ العودة من الكاميرون غدا الأربعاء.

وكان الزمالك قد فاز 1-0 على يونيون دوالا الكاميروني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

وبهذا، يزيد عدد المساعدين اللذين استقدمهم ماكليش إلى اثنين، هما نوتال ومحلل الأداء موسى الحبشي.

وسبق لنوتال العمل مع ماكليش في رينجرز كمدرب لياقة بدنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع