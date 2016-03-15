نوتال في تدريب الزمالك الأربعاء

وصل الأسكتلندي فرانك نوتال إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، ليتسلم مهمته كمساعد للمدير الفني للزمالك، مواطنه أليكس ماكليش.

وكان نوتال – المدير الفني السابق لجور ماهيا الكيني – قد ترك فريقه وانضم لماكليش في جهاز الزمالك.

وسيكون نوتال موجودا في تدريب الزمالك الأول منذ العودة من الكاميرون غدا الأربعاء.

وكان الزمالك قد فاز 1-0 على يونيون دوالا الكاميروني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

وبهذا، يزيد عدد المساعدين اللذين استقدمهم ماكليش إلى اثنين، هما نوتال ومحلل الأداء موسى الحبشي.

وسبق لنوتال العمل مع ماكليش في رينجرز كمدرب لياقة بدنية.