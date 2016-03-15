أفضل رد.. أوباما يهز شباك الإسماعيلي بـ ' أجمل أهداف الجولة '

سجل يوسف إبراهيم "أوباما" المعار من الزمالك للاتحاد السكندري هدفا رائعا لفريقه على الإسماعيلي في الدقيقة 25 من عمر لقاء الجولة الـ22 للدوري.

واستغل أوباما خطأ حارس الإسماعيلي محمد عواد في التعامل مع كرة طولية ليخطف الكرة ويلعبها بوجه القدم الخارجي في المرمى الخالي في هدف قد يكون الأجمل في الجولة حتى الآن.

واستطاع أوباما أن يسجل أول هدف للاتحاد السكندري تحت قيادة المدير الفني مختار مختار، وهو هدفه السادس في المسابقة.

ويأتي الهدف بعد أسبوع من تعدي عدد من جمهور زعيم الثغر على اللاعب.

جماهير الاتحاد تتعدى بالضرب على أوباما

واتهمت جماهير الاتحاد أوباما بالتخاذل خلال الفترة الأخيرة وهو ما جعلها تهاجم اللاعب وتشتبك معه عقب الخسارة أمام الداخلية.