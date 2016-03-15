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3 طرق لتخسيس الكرش والتخلص من دهون البطن

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3 طرق لتخسيس الكرش والتخلص من دهون البطن 3 طرق لتخسيس الكرش والتخلص من دهون البطن
عندما تتعدى سمنة البطن فوق 40 بوصة (102 سم) فى الرجال و35 بوصة (88 سم) فى النساء يظهر ما هو معروف باسم ، وهو أمر يزعج الكثيرين ويسعون للتخلص منه.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “authoritynutrition” عن 3 طرق مذهلة لإنقاص من البطن والقضاء على الكرش، وتشمل:

1- عدم الإفراط تناول السكر


>عند تناول الكثير من السكر المكرر فإن الكبد يحوله إلى الفركتوز، ويضطر إلى تحويل كل شىء الى دهون، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن السكر الزائد، يمكن أن يؤدى إلى زيادة تراكم الدهون فى البطن، وبالتالى يظهر الكرش.

2- تناول المزيد من البروتين أفضل استراتيجية طويلة الأجل للحد من الكرش ودهون البطن


>يعتبر البروتين من المغذيات الكبيرة الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، كما أنه يحد من الرغبة الشديدة فى تناول الطعام بنسبة 60٪، ويزيد من التمثيل الغذائى ويساعد أيضا على تجنب اكتساب الوزن. فإذا كان فقدان الوزن هو هدفك فيجب عليك إضافة البروتين إلى حميتك الغذائية وهو التغيير الوحيد الأكثر فعالية الذى يمكنك القيام به.

3- التوقف عن تناول الكربوهيدرات مع النظام الغذائى


>التوقف عن تناول الكربوهيدرات هو وسيلة فعالة جدا لفقدان الدهون، وتؤيد ذلك العديد من الدراسات، حيث إنه عندما تتوقف الناس عن تناول الكربوهيدرات تنخفض شهيتهم ويفقدون الوزن.
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مصر 365

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