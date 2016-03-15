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روسيا تعلن عن تطوير عقار لعلاج فيروس إيبولا

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روسيا تعلن عن تطوير عقار لعلاج فيروس إيبولا روسيا تعلن عن تطوير عقار لعلاج فيروس إيبولا
أعلنت وزيرة الرعاية الصحية الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا اليوم الثلاثاء عن تطوير عقار لعلاج فيروس (إيبولا) فى روسيا، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من البحث المتعلق بهذا الشأن فى المستقبل القريب.

وقالت سكفورتسوفا - فى تصريح بثته وكالة أنباء (تاس) الروسية - إنه "فى الوقت الحالى تم تطوير عقار العلاج فى روسيا، وسيتم الانتهاء من البحث المتعلق بهذا الشان فى المستقبل القريب، وتسجيله".

وأضافت وزيرة الرعاية الصحية الروسية: "العقار الجديد يظهر كفاءة عالية للغاية فى المراحل الأولية؛ ما يتيح إمكانية الحد من انتشار العدوى، وبالتالى تحسين معدل البقاء على قيد الحياة بالنسبة للحالات المصابة بفيروس إيبولا".

وفى وقت سابق طور متخصصون روس لقاحا لهذا الفيروس، وحتى الآن هو الدواء الوقائى الوحيد فى العالم ضد فيروس إيبولا الذى اجتاز إجراءات التسجيل الرسمية. ويسبب فيروس (إيبولا) مرضا حادا وخطيرا يودى بحياة الفرد فى أغلب الأحيان، إن لم يُعالج فى الوقت المناسب.

وينتقل المرض إلى الإنسان بعد ملامسة دم أو إفرازات أو أعضاء وسوائل الحيوانات (القردة، خفافيش الفاكهة، النسانيس وغيرها) المصابة بالفيروس أو النافقة منها. وبعد ذلك ينتقل المرض الى إنسان آخر عن طريق الملامسة المباشرة عن طريق الدم والإفرازات وسوائل جسم المصاب، وكذلك بملامسة الأسطح والأشياء الأخرى الملوثة بالسوائل كالملابس والمفروشات وغير ذلك.


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