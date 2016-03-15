تقرير في الجول - لدغات إبراهيموفيتش.. لم يفلت منها فان جال وميسي وبرج إيفيل!

"أنا أرى إبراهيموفيتش أفضل لاعب في العالم، أنا أرى نفسي كذلك، عندما لا تؤمن بأنك الأفضل ستكون انتهيت، وعدم فوز إبراهيموفيتش بجائزة أفضل لاعب في العالم او الكرة الذهبيه لا تعني بأنه ليس الأفضل، أنا كامل بطريقة تدهشني".

دائما ما يتحدث زلاتان إبراهيموفيتش عن نفسه بطريقة الغائب وكأنه طرف ثالث في حديثه عن أي شخص في طريقة شبيه لمارادونا وهو يتحدث عن نفسه، ولكن إبراهيموفيتش لا يرى نفسه مارادونا ولكنه يرى نفسه أفضل من مارادونا بل يرى نفسه كأفضل لاعب في عالم كرة القدم.

ودائما ما اشتهر إبراهيموفيتش بتصريحاته المثيرة للجدل خلال مشواره الكروي سواء كان في وقت إنتصاراته او حتى في أسوء اوقاته الكروية.

"جوارديولا قام بشراء فيراري ولكنه كان يستخدمها كفيات، لم يكن هناك مكان لشخصية مثلي في عالم بيب الصغير".

كانت هذه إحدى تصريحات إبراهيموفيتش المثيرة للجدل خلال فترة تواجده في برشلونة التي نسبيا لم تشهد أفضل مستويات المهاجم السويدي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، فالثنائي لم يكن على وفاق دائم سواء بسبب مركز المهاجم السويدي داخل الملعب او بسبب طريقة التعامل بينهم خارج الملعب وقد انتهى مشوار لاعب باريس سان جيرمان الحالي في برشلونة بتصريح له أوضحه من خلال كتابه عن مشواره الكروي عندما قال لوكيل أعماله:"أخرجني من هنا، إذا إستمررت هنا سألكم وجه جوارديولا".

"ميسي خجول ولطيف مع الأشخاص ولكني أحب أن أسيطر داخل الملعب".

إبراهيموفيتش كان يرى بأن جوارديولا يريده ليساعد ميسي داخل أرض الملعب وليكون النجم الأول لبرشلونة وهو ما كان يمثل مشكله لإبراهيموفيتش الذي كان دائما ما يريد أن تكون له السيطره داخل الملعب وهو ما ظهر في تصريح أخرى لإبراهيموفيتش ولكن عن نجم أخر وهو كريستيانو رونالدو وذلك في تصريح أخر عن امكانية انتقال رونالدو لفرنسا قائلا:"هو يريد أن يأتي لباريس سان جيرمان ولكنهم يملكون قائد أخر هنا وهو أنا".

"لمن ينبغى أن أسمع؟ هل أسمع أوامر فان جال أو أسمع نصيحة أسطورة كروية"؟

خلاف إبراهيموفيتش مع المدربين لم يكن سابقه في برشلونة فخلال فترته الاحترافيه الأولى في أياكس كان يتواجد فان جال كمدرب وكومان كمساعد وفان باستن كمساعد ثاني في النادي الهولندي.

فالمهاجم الهولندي ماركو فان باستن طلب من إبراهيموفيتش أن يلعب وفقا لما يشعر به داخل الملعب في حين طلب منه فان جال أن يفعل ما يؤمر به داخل أرض الملعب ليخرج إبراهيموفيتش بتصريح أخر مثير للجدل في حضور كومان.

"هذه بلد حقيره ولا تستحق فريق مثل باريس سان جيرمان، أنا لا اعرف أي لاعب في الدوري الفرنسي ولكن الجميع يعرفون من أنا".

إبراهيموفيتش وتصريحاته امتدت لللاعبين والصحفيين والمدربين والحكام والجماهير وحتى برج إيفيل، فالمهاجم السويدي دائما ما كان يرى نفسه في فئه مختلفه عن أي شىء متواجد في باريس.

فعندما قرر أن ينتقد حكم مباراة قرر بأن فرنسا لا تستحق لاعب مثله ومثل باريس سان جيرمان، وأخيرا عندما قرر الإجابه عن فرصة بقائه في بارس سان جيرمان وتجديد عقده قرر الإجابه على طريقة إبراهيموفيتش موضحا عدم نيته البقاء في فرنسا قائلا:"إذا قاموا بإسبتدال برج إيفيل ووضعوا تمثال لي بدلا منه سأبقى في باريس، أعد بذلك".