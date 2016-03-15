الأهلي يبدأ مؤتمر الإعلان عن شراكته مع هواوي

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي الذي يقام يوم الثلاثاء للإعلان عن شراكته مع شركة هواوي لأجهزة المستهلك.

الأهلي وقع في وقت سابق على أكبر عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية مع شركة صلة السعودية لمدة 3 سنوات. وبدأ في عمل شراكات متنوعة مع شركات مختلفة لرعاية الفريق.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن وجود 8 رعاة للفريق خلال عقد حفل الأكثر تتويجا في العالم الذي أقيم في شهر نوفمبر الماضي.

وبدأ المؤتمر الصحفي في وجود حسام عاشور وعمرو السولية ورامي ربيعة لاعبي الفريق، وشريف إكرامي حارس المرمى، وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المشرف العام على قطاع الكرة، وعصام سراج الدين مدير التعاقدات، وشيرين شمس المدير التنفيذي للأهلي.

وأكد جورج لي مدير أعمال هواوي في مصر أن شركته ستعمل على تحقيق السعادة لمستخدمي أجهزتهم من خلال الأهلي.

وأضاف في كلمته"نحن نرعى أندية مثل أرسنال وباريس سان جيرمان وميلان وأياكس أمستردام".

وأتم"واليوم نعلن للعالم كله سعادتنا برعاية الأهلي والتطلع لتحقيق البطولات معه، نفتخر بكوننا معكم".

فيما تحدث عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي قائلا:"نفتخر بالتعاون مع شركة مثل هواوي ونحن نتوقع لهم انتشار أكبر في مصر من خلال الأهلي".

وأتم"نشكر شركة صلة التي أسست معنا شراكة حقيقية".