عاجل كشف التفاصيل الخطيرة جداً لمقلب رامز جلال في رمضان القادم.. فكرة مجنونة جداً!

قامت بعض المواقع والتقارير الإخبارية بالحديث عن النجم المصري رامز جلال، و برنامج المقالب الذي يقوم به كل عام في شهر رمضان مبارك، حيث تم كشف العديد من التفاصيل الخطيرة والمهمة حول البرامج المتوقع تقديم موسم جديد منه في هذا العام، وهو الأمر الذي يثير العديد من التساؤولات حول ما سوف يقدمة هذا الفنان.

وقد أكدت التقارير الصحفية أن الفكرة هذا العام سوف تكون هي الأكثر جنوناً، وسوف يكون إسم البرنامج “رامز خان” ويتم تصوير حلقاتة في الهند، وهو الأمر الذي يعطي البرنامج أهمية كبيرة أيضاً، ويجعله متفرداً، حيث يقوم النجم كل عام بعمل فكرة جديدة للمقالب لا يتوقعها أحد.

وأضافت المصادر والتقارير الصحفية أن هذه المره سوف يتم وضع بعض المخدر للنجم، ويتم نقلة إلي مكان ما يشبه المقابر، ومن بعد ذلك يتم رصد ردة الفعل لكل نجم علي حدي في الوقت الذي يجد فيه نفسه في العالم الأخر، وهو الأمر الجديد والمستحدث في هذا الموسم من برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال كل عام.

ولكن هناك بعض المشاكل التي تواجه هذا البرنامج، وأولها هو الخوف من حدوث بعض المشاكل الصحية للفنانين، بعد إكتشافهم لوجودهم في المقابر أو إنتقالهم إلي الحياة الأخرة، بالإضافة إلي الخوف من مواجهة تهمة التعدي علي حرمة المقابر، وما زال موضوع البرنامج قيد البحث والدراسة حتي الأن.

شبكةعيونالإخبارية

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