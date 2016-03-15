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مشروبات تعمل على تنظيف الكلي و تنقي الكلي من السموم

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مشروبات تعمل على تنظيف الكلي و تنقي الكلي من السموم مشروبات تعمل على تنظيف الكلي و تنقي الكلي من السموم

يمتلك الإنسان الطبيعي كليتان و لكن ما هي فائدة الكلي حسنا إليكم بعض من فوائدها، تعتبر الكلية هي فلتر الجسم الذي يعمل على إخراج السموم من الجسم، و هي تعمل على إعادة أمتصاص بعض الأحماض الهامة كالأحماض الأمينية و الجلوكز مثلا، كما أنها تحافظ على توازن الجسم خصوصا بين الأحماض و القلويات، كما تقوم بأفراز بعض الهرمونات الخاصة بالجسم، و على ذلك من أجل الحفاظ على الكلية، و جعلها تعمل بنشاط تام سوف نخبرك ببعض المشروبات التي تعمل على تنظيفها.

الكلي

و أهم مشروبات الحفاظ على الكلي و تنقيتها من السموم كالآتي :

    التوت :
    يقول العلماء انه على رأس تلك المشروبات هو عصير التوت البري، و ذلك لأنه يعمل على قتل الجراثيم و البكتريا التي تتكاثر نتيجة وجود المسالك البولية، و قد تسبب تلك الجراثيم و البكتريا حدوث التهابات في المسالك، و حرقان أثناء التبول، و يعمل التوت على زيادة حموضة البول، لذلك يعتبر التوت من أفضل المشروبات.
    البنجر:
    عصير البنجر له فوائد عظيمة أيضا من أجل الكلي و ذلك بسبب احتواءه على مادة تدعي “البيتين”، و هي مادة مضادة للأكسدة، و تعمل على زيادة حموضة البول و قتل الجراثيم و البكتريا، و تفتيت الحصوات و إخراج الكالسيوم المترسب.
    الليمون:
    عصير الليمون مهم جدا و ذلك بسبب أنه عصير حمضي و يحتوي على مادة “الستريك”، حيث تعمل على تفتيت الحصوات، كما أن لها أثر في تنظيف الكلي.
    التفاح:
    يستطيع التفاح طرد المواد المترسبة على الكلي مثل الزئبق، و الرصاص، و الألومنيوم، و التي تواجه الكلي صعوبة في إخراجها من الجسم.

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