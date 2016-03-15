أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

روسيا تسعى إلى طمأنة إسرائيل حيال خطة انسحابها من سوريا

Google+ Print
روسيا تسعى إلى طمأنة إسرائيل حيال خطة انسحابها من سوريا روسيا تسعى إلى طمأنة إسرائيل حيال خطة انسحابها من سوريا

ارشيفية

سعى دبلوماسي روسي إلى طمأنة إسرائيل يوم الثلاثاء بأن أمنها لن يمسه ضرر إذا ما بدأت موسكو إنهاء تدخلها العسكري في الحرب الأهلية السورية لكن قائد القوات المسلحة الإسرائيلية قال إن التداعيات لم تتضح بعد.

وبحسب رويترز قال المسؤولون الإسرائيليون في أحاديث خاصة إن القوات الروسية التي تدخلت في العام الماضي لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد في قلب الموازين لصالحه في الحرب المستمرة منذ خمس سنوات أسهمت أيضا في كبح جماح حليفيه المعاديين لإسرائيل وهما إيران وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

كما ساعدت روسيا إسرائيل عبر إقامة خط ساخن مباشر بينها وبين القاعدة الروسية الجوية في حميميم في سوريا مما أتاح لها الاستمرار في ضرباتهاالخفية لإحباط ما تشتبه بأن يكون عمليات ضدها لحزب الله أو إيران من الجانب السوري من دون الخوف من الاشتباك العرضي مع موسكو.

وذرت موسكو الرماد في القوى الدولية يوم الاثنين عندما أعلنت أن جزءا رئيسيا من قواتها العاملة في سوريا سيبدأ في الانسحاب. وأكّد ألكسي دروبينين مساعد السفير الروسي في اسرائيل يوم الثلاثاء أن التنسيق بين البلدين بشأن سوريا باق كما هو.

وقال دروبينين لموقع واي نت “سنحاول أن نضمن حل الأزمة السورية وسنفعل أيضا كل ما بوسعنا كي لا تتضرر المصالح الأمنية الإسرائيلية في هذه الأثناء.”

وفي تصريحات منفصلة إلى راديو الجيش الاسرائيلي قال دروبينين إن روسيا ستحافظ على تواجدها العسكري في حميميم فضلا عن القاعدة البحرية في مدينة طرطوس الساحلية.

وقال “اسرائيل دولة مجاورة ولا يمكن أن تكون غير مهتمة بما حصل في سوريا. نأخذ هذا الأمر في الاعتبار بالطبع.”

وأضاف “نخوض حوار مستمرا مع الجانب الإسرائيلي على جميع المستويات: المستويان العسكري والدبلوماسي.”

وكانت إسرائيل نفذت عددا من الضربات العسكرية عبر مرتفعات الجولان في عدة مناسبات ردا على توسع القصف المدفعي أو بغية قصف شحنات أسلحة متقدمة كانت تشتبه في أن النظام السوري ينقلها إلى جماعة حزب الله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه