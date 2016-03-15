تأجيل دعوى شركة للإنتاج الفني ضد «هيفاء» لبطلان التعاقد بينهما لـ13 أبريل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار يحيى البنا وعضوية المستشارين خالد شكري وحسام فاروق وأمانة سر علاء إبراهيم، تأجيل الدعوى المقامة من شركة “زي جيت” ميديا جروب للإنتاج الفني، ضد الفنانة هيفاء وهبي، للمطالبة ببطلان التعاقد بينهما، إلى جلسة 13 إبريل المقبل للإطلاع.

وتعود أحداث القضية أنه بموجب عقد أداء عمل فني لـ”مسلسل تلفزيوني” بتاريخ أكتوبر 2014 تم الاتفاق بين الشركة والمدعى عليها على أداء دور البطولة في المسلسل الدرامي المسمى “مريم”، وذلك للعرض على شاشات التلفزيون في شهر رمضان لعام 2015.

وقد تحرر التعاقد على أن يكون العمل حصريًا، بما يعنى أن الممثل لا يحق له التعاقد أو السماح بعرض مسلسل آخر بخلاف المسلسل والعقد موضوع الدعوى، وتدفع الشركة لـ هيفاء وهبي مقابل ذلك 11 مليونًا و827 ألف جنيه مصرى، إلا أن الشركة فوجئت بوجود إعلانات عن مسلسل أخر تقوم ببطولته “هيفاء” على إحدى الفضائيات تحت اسم “مولد وصاحبه غايب”، مما دفع الشركة للجوء للقضاء.