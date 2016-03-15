أطباء بلا حدود: إصابة عدد كبير من المدنيين في ضربة جوية للتحالف باليمن

قالت منظمة أطباء بلا حدود يوم الثلاثاء إن عشرات من المدنيين يسعون لتلقي مساعدة طبية في مستشفى تابع للمنظمة باليمن إثر إصابتهم في ضربة جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية في محافظة حجة.

وأضافت المنظمة في سلسلة تغريدات أن أكثر من 40 مصابا جميعهم مدنيون ومن بينهم نساء وأطفال -أحدهم طفل عمره ثماني سنوات حالته حرجة- دخلوا مستشفى عبس بعد الضربة التي وقعت بمديرية مستباء.

ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم التحالف للتعقيب. وذكرت وكالة (سبأ نت) اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون أن 65 شخصا قتلوا وأصيب 55 في الضربة التي أصابت سوقا ومطعما.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 6000 شخص نصفهم مدنيون قتلوا في الحرب منذ أن تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في الصراع باليمن في مارس 2015.

وفي يناير خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى أن التحالف استهدف مدنيين بضربات جوية وقالت إن بعض الهجمات يمكن أن تكون بمثابة جرائم ضد الإنسانية وأوصت مجلس الأمن ببحث فتح تحقيق في الانتهاكات.

وينفي التحالف بقوة استهدافه مدنيين وقال في يناير كانون الثاني إنه شدد إجراءاته فيما يتعلق بالتحقيق في التقارير التي تحدثت عن مقتل مدنيين في ضربات نفذها ولتحسين آليات الاستهداف التي يستخدمها وذلك بمساعدة من الولايات المتحدة.