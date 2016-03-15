تفاصيل عامل يشنق زوجته لطلبها الطلاق بالفيوم

شهدت قرية قارون بمركز يوسف الصديق بالفيوم اليوم جريمة بشعة كان بطلها رب المنزل الذي أقدم على شنق زوجته بطريقة غير إنسانية دون أي رحمة منه …

تجري تفاصيل الواقعة بنية الزوج المتعدة على قتل زوجته شنقاً بعدما طلبت منه الطلاق و أكدت على ضرورية حدوثه بعدما جرب معها كل السبل لإقناعها بالبقاء تحت أحضانه … قام الزوج بربط اشارب على رقبة الزوجة و شده من كل الجانبين بأحكام حتى لفظت انفاسها الاخيرة …

في أول تصريحات للزوج موسى 24 سنة فقد قال ” نشب خلاف حاد بيني و بين زوجتي لبنى 18 سنة و قد طلبت مني الطلاق و لم أكن راضيا على الوضع بتاتاً لكنها جعلتني أنفعل و أكره نفسي و الحياة ”

و قد تابع ” بعد أن لفظت زوجتي الحياة غادرت المنزل و قد أخدث جتثها و قمت بوضعها وسط الاشواك الجبلية بمدخلة القرية التي نقيم بها … تركت الإشارب المستعمل في لفظ أنفاسها على عنقها ، و قد تركتها جثة هامدة بكل ملابسها ”

جدير بالذكر أن موسى قد أنكر في الأول الفعلة ، لكن التحريات الأمنية أجبرته للإعتراف بتفاصيل الواقعة تحت أدلة ملموسة ليعترف بتفاصيلها الكاملة مشيراً لأن المجنية عليها قد أجبرته بفعل ذلك لأنها كانت تهينه بأقصى الكلمات و تصفه بالغير رجل و الغير قادر على تسيير الحياة الزوجية و أنها ترغب في شخص أخر غيره يكون متحلي بالرجولة و القدرة على تسيير الحياة الزوجية …

من جهة اخرى عبر كل سكان القرية عن اسياءهم من الواقعة مشيرين لأن الضحية كانت خلوقة للغاية و طيبة الصفات مع كل جيرانها و مع كل سكان القرية الصغيرة و انه يجب معاقبة الجاني بأقصى العقوبات رغم عدم سوابقه القضائية و عدم الإلتماس لأي تخفيف لظروفه الاجتماعية ….

شبكةعيونالإخبارية

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