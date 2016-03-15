أسباب وضع ربات البيوت القطن داخل المكنسة الكهربائية

تعتمد الكثير من ربات البيوت على أستخدام المكنسة الكهربائية في التنظيف و ذلك بسبب سهولة الاستخدام، و توفير الوقت الكثير الذي يمضيه ربات البيوت في التنظيف، و لذلك تقوم بعض من ربات البيوت ببعض العادات الصحيحة مع تلك الأجهزة، و البعض الأخر يكون ليس جيد و نبدأ بالعادات السيئة، و هي ترك الأوساخ و الأتربة إلى أن تتكون بشكل كبير و الأفضل أن تقومي تنظيف البيت من الأتربة و الأوساخ أولا بأول، و ثاني شيئ هو إدخال الأوساخ الكبيرة في فوهة المكنسة.

ربات البيوت

و قد يتسبب ذلك في مشكلة إلى ربات البيوت حيث قد تتلف المكنسة، أما ثالث العادات السيئة هو وضع المكنسة بالقرب من منطقة يوجد بها مياه، و أخر شيئ هو تحريك المكنسة أثناء عملها و اصطدامها بإحدى قطع الأثاث، و لكن لماذا تقوم العديد من ربات البيوت بوضع القطن داخل المكنسة الكهربائية، إليكم السبب كما تقوله السيدات.

تقول ربات البيوت أنهم يلجأون لذلك من أجل تجميع التراب في قطعة القطن، كما تقول بعض السيدات أنهم يقومون بوضع معطر على تلك القطنة، و يضعونها في المكنسة الكهربائية، و تقول السيدات أن المعطر الذي يوجد في القطن يعمل على تعطير كل مكان تقومين بتنطيفه، و لذلك هو مفيد جدا في التنظيف أيضا كتجميع الأتربة حول تلك القطنة

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads