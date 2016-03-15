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مسؤول كردى لـ "اليوم السابع": توجهات لحكم ذاتى شمال وغرب سوريا

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مسؤول كردى لـ "اليوم السابع": توجهات لحكم ذاتى شمال وغرب سوريا مسؤول كردى لـ "اليوم السابع": توجهات لحكم ذاتى شمال وغرب سوريا
أكد المسئول الإعلامى بحزب الاتحاد الديمقراطى السورى فى أوروبا "PYD" إبراهيم إبراهيم، وجود توجهات ونقاشات مع جميع مكونات الشعب فى شمال شرق وغرب سوريا، التى يطلق عليها "روج آفا"، التى تتشارك فى الإدارة ذاتية الديمقراطية، بالإضافة إلى مجموع الشعب السورى للوقوف على أدق التفاصيل فى موضوع النظام الفيدرالى، كحل أمثل للحفاظ على سوريا من أى تقسيم.

وأشار المسئول الكردى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" من الدنمارك، اليوم الثلاثاء، إلى وجود نقاشات للخروج بصيغة قانونية ودستورية وسياسية للحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، بعد أن استباحتها من قبل التنظيمات الإرهابية وداعميها، مؤكدا عدم وجود وقت محدد للإعلان عن الفيدرالية فى سوريا.

وأكد المسئول الإعلامى بحزب الاتحاد الديمقراطى السورى فى أوروبا وجود تصور خطأ لدى العقل الجمعى العربى فى الكثير من المفاهيم ومنها الفدرالى، موضحا أن حسب التعريف العلمى والقانونى للفيدرالية فهى تعد أرقى حالات الوطنية للتعايش بين الانتماءات المختلفة لذلك هناك الآن، على حد قوله.

وفى نهاية حديثه أكد إبراهيم من يرفض هذا النظام الحضارى هو انفصالى و تقسيمى قبل الجميع.

لافروف: النظام الفيدرالى أحد الحلول الممكنة فى سوريا

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