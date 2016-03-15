الطفل الفلسطينى "الدوابشة" يلتقى رونالدو بعد نجاته من الحرق على يد مستوطنين

>سيلتقى الطفل الفلسطينى أحمد دوابشة (5 أعوام)، وهو الناجى الوحيد من إحراق منزل عائلته فى شمال الضفة الغربية المحتلة فى يوليو الماضى على يد مستوطنين متطرفين، نجوم فريق ريال مدريد لكرة القدم، بحسب ما أعلنت عائلته، وسيتوجه أحمد مع عمه وجديه الثلاثاء إلى العاصمة الأردنية عمان للسفر إلى أسبانيا، بحسب جده حسين.

وقال حسين دوابشة لوكالة فرانس برس: "قام (نادى) ريال مدريد بدعوتنا ولكننا لا نعلم فى أى يوم يمكننا لقاء اللاعبين، ومن المتوقع أن يلتقى أحمد بنجمه المفضل، اللاعب الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم ثلاث مرات البرتغالى كريستيانو رونالدو، الذى دعا الطفل لزيارته قبل عدة أسابيع.

ومن جانبه، رحب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطينى اللواء جبريل الرجوب بدعوة النادى الملكى، وقال الرجوب لوكالة فرانس برس ان الدعوة "لفتة عظيمة من ريال مدريد وادارته ورونالدو، لكن الجندى المجهول فى هذا الموضوع الذى نشكره جدا هو زين الدين زيدان" فى اشارة الى مدرب ريال الحالى ونجم كرة القدم الفرنسى السابق.

وتابع "نأمل ان تكون هذه اللفتة الانسانية مساعدة لهذا الطفل الذى فقد كل أفراد أسرته، وكان احمد يتلقى العلاج فى مستشفى قرب تل ابيب ويتعافى من اصابته بجروح بالغة نتيجة اضرام مستوطنين متطرفين النار فى منزل عائلته فى 31 من يوليو الماضى فى قرية دوما قرب نابلس فى الضفة الغربية المحتلة.

وأسفر الحريق عن مقتل الرضيع على دوابشة (18 شهرا)، وإصابة والديه سعد وريهام بحروق بالغة سرعان ما فارقا الحياة بعدها متأثرين بها.