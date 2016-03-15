سقوط مسجل خطر يدير أكبر وكر لتقليد أختام الدولة وتزوير المستندات بالمرج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أكبر وكر لتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية يديره مسجل خطر.

وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بظهور العديد من المحررات الرسمية المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة، وترويجها بمحافظتى القاهرة والجيزة، لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية مختلفة.

تم تشكيل فريق بحث وتحريات برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وتحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، أسفرت عن أن وراء تلك الواقعة "إبراهيم.ع.ا" وشهرته "المراكبى" 56 سنة، مقيم بالجيزة، والسابق ضبطه فى 8 قضايا "تزوير – تقليد أختام - تقليد عملة وطنية – سرقة".

كما كشفت التحريات أن المتهم اتخذ إحدى الشقق المستأجرة حديثا كائنه بالمرج وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وتقليد الأختام المعتمدة لها وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدمان إسماعيل متولى وأحمد المصرى، من ضبط المتهم بمقر الشقة، وعثر بحوزته على مجموعة كبير لبصمات خاتم شعار الدولة المقلد، والمنسوبة إلى جهات حكومية عديدة أبرزها "محافظة القاهرة، ووزارة الطيران المدنى، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الكهرباء والطاقة، وزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة التعليم العالى، ومصلحة الشهر العقارى لمكاتب توثيق عديدة، ووزارة العدل لمحاكم ونيابات مختلفة".

كما تم ضبط مجموعة كبيرة من شهادات دراسية منسوبة لكليات "الحقوق جامعة القاهرة - التجارة جامعة القاهرة - التجارة جامعة عين شمس" تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلدة والمنسوبة لذات الجهات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من وثائق عقد زواج خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلدة، و28 توكيلا رسميا "عام وخاص" ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوبة للعديد من مكاتب توثيق الشهر العقارى، و8 عقود إيجار أملاك خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوبة لمكتب توثيق روض الفرج.

كما تم ضبط مجموعة من شهادات محاضر تصديق مصلحة الشهر العقارى خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد والمنسوبة للعديد من مكاتب التصديق، ومجموعه من شهادات التأمين ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوبة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خالية البيانات "معدة للتزوير"، ومجموعة من استمارات بطاقات الرقم القومى بعضها خالى البيانات، ومجموعة من إقرارات حجز واستلام وحدات سكنية ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب إلى هيئة المجتمعات العمرانية، ومجموعة من التقارير الطبية خالية البيانات والمنسوبة للعديد من المستشفيات الحكومية والخاصة معدة للتزوير.

كما تم ضبط عدد من بطاقات ضريبية مزورة بالكامل، وعقود عمل بالخارج منسوبة لدول عربية ممهورة ببصمات أختام مقلدة منسوبة لسفارات تلك الدول، ومجموعة من إعلامات الوراثة خالية البيانات والمعدة للتزوير، وشهادات طلاق خالية البيانات ومعدة للتزوير، بالإضافة إلى كمية من إيصالات إيداع بنكية لمبالغ نقدية ممهورة ببصمات أختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لبنوك مختلفة، ومجموعة من الأدوات المستخدمة فى التزوير.

وبمناقشة المتهم المضبوط، أقر بنشاطه الإجرامى، وأضاف أنه يقوم بتقليد بصمات الأختام المضبوطة بحوزته باستخدام وسيط كربونى "تم ضبطه"، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة.

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