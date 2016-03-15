بالفيديو والصور.. اندلاع حريق هائل فى عمارة سكنية بميدان لبنان

اندلع حريق هائل فى أحد العقارات بشارع السودان، فى ميدان لبنان بالمهندسين، وارتفاع ألسنة النيران من داخل طوابق العقار.>وأرسل أحد القراء صور تظهر ألسنة اللهب تطاير من داخل طابقين بالعقار، مؤكدا أنه حتى الآن لا يوجد سوى سيارتين إطفاء فقط.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخلفات بمنطقة الزرايب فى منشأة ناصر