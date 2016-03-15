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بالفيديو والصور.. اندلاع حريق هائل فى عمارة سكنية بميدان لبنان

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بالفيديو والصور.. اندلاع حريق هائل فى عمارة سكنية بميدان لبنان بالفيديو والصور.. اندلاع حريق هائل فى عمارة سكنية بميدان لبنان
اندلع حريق هائل فى أحد العقارات بشارع السودان، فى ميدان لبنان بالمهندسين، وارتفاع ألسنة النيران من داخل طوابق العقار.
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>وأرسل أحد القراء صور تظهر ألسنة اللهب تطاير من داخل طابقين بالعقار، مؤكدا أنه حتى الآن لا يوجد سوى سيارتين إطفاء فقط.

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حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (2)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (7)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (8)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (1)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (3)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (4)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (5)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (6)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (9)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (10)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (11)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (12)


>5 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخلفات بمنطقة الزرايب فى منشأة ناصر

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