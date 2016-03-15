"نادى القضاة": لم نلجأ للتصعيد بناءً على مطالب "الزند" بالحفاظ على مصر

قال المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادى القضاة، إن المستشار أحمد الزند، طالب قضاة مصر بعدم التصعيد والتهدئة بعد اعفائه من منصبه كوزيرًا للعدل، وذلك حفاظاً على مصر، مضيفا: "المستشار الزند أكد أن المنصب الوزارى لن يقدم ولن يؤخر شيئ".

وأضاف عبده صالح لـ"اليوم السابع"، أن قضاة مصر التزموا بالتهدئة وعدم التصعيد بناءً على طلب المستشار أحمد الزند، لافتا إلى أن هناك اثنين من القضاة تقدموا بطلبات لإنهاء انتدابهم وهم المستشارة غادة الشهاوى مساعدة الوزير والمستشار أحمد المنشاوى .

وكان نادى قضاة مصر شهد حالة طوارئ، وليلة عاصفة عقب قرار إقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل، على خلفية تصريحاته الأخيرة، حيث عقد اجتماعًا مطولاً برئاسة المستشار عبد الله فتحي رئيس النادى، للرد على قرار الإقالة، معلنًا اعتراضه على طريق إقالة المستشار أحمد الزند .

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