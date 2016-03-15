بالصور.. تجدد اشتعال النيران بقرية ميدوم ببنى سويف

تجدد اشتعال النيران، بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، بـ 6 منازل فى القرية، عقب زيارة النائب السابق الشيخ علاء حسانين ووعده بانتهاء المشكلة.

وتسود حالة من الغضب بين أهالى القرية، لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى، رغم وعود الشيخ علاء حسانين بعدم تكرارها، بعدما حصّن تلك المنازل - على حد قول أصحابها-

قال فوزى عقل - الذى احترق له 4 منازل أكثر من مرة - "استعنا منذ 15 يومًا بالشيخ علاء حسانين، النائب البرلمانى السابق، الذى حضر للقرية مرتين، وقام بتحصين المنازل المحترقة، ووعدنا بعدم تجدد اشتعال الحرائق مرة أخرى، وأبلغنا أن الجن وراء الحريق، وأن قبائل من الجن تسيطر على تلك المنازل، نتيجة قيام أحد الأشخاص بعمل السحر الأسود، مشيراً إلى أن الشيخ قال "سأطرد الجن وإذا عاد حاسبونى.. وهو ما لم يحدث، حيث عادت المنازل للاشتعال مرة أخرى".

وأضاف أحمد عويس، طالب جامعى: "اتصلت أكثر من مرة بالشيخ علاء حسانين، إلا أنه لم يرد، وعقب إلحاح شديد، رد، وأخبرنى أنه يؤدى مناسك العمرة، وبعد عودته سيزور القرية مرة أخرى".

وطالب أهالى قرية ميدوم، الأزهر الشريف، بالتدخل من خلال إرسال قافلة أزهرية من العلماء المتخصصين، لتحديد أسباب اشتعال النيران، وإيجاد حلول لها.

وكانت 6 منازل بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، شهدت على مدى الشهور الماضية، اشتعال النيران بداخلها، دون أسباب محددة، واتهم وقتها الأهالى الجن بأنه المتسبب فى إحراق منازلهم، وحرر الكثير منهم محاضر شرطة، تتهم الجن بحرق المنازل والأثاث الموجود بها، وكذلك الأموال والذهب.

بالفيديو.. علاء حسانين يعقد جلسة لطرد الجن من منازل قرية ميدوم المحترقة ببنى سويف

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