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الحماية المدنية تنقذ 3 أشخاص بعد حريق شقة سكنية بشارع السودان

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الحماية المدنية تنقذ 3 أشخاص بعد حريق شقة سكنية بشارع السودان الحماية المدنية تنقذ 3 أشخاص بعد حريق شقة سكنية بشارع السودان
نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى إنقاذ 3 أشخاص بعد أن اشتعلت النيران بشقة سكنية بالطابق السابع بعقار سكنى بشارع السودان، وتم إنزالهم بواسطة سلم هيدروليكى ويواصل رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على الحريق.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى شقة سكنية بشارع السودان، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق لهم وبصحبتهم سيارات لإخماد الحريق.

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (2)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (7)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (8)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (1)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (3)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (4)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (5)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (6)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (9)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (10)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (11)

حريق عقار _ شارع السودان _ ميدان لبنان (12)


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