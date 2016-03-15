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بالصور.. حالات إغماء وسط طلاب جامعة القاهرة لدخول حفل هانى شاكر

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بالصور.. حالات إغماء وسط طلاب جامعة القاهرة لدخول حفل هانى شاكر بالصور.. حالات إغماء وسط طلاب جامعة القاهرة لدخول حفل هانى شاكر
بدأ منذ قليل توافد المئات من طلاب جامعة القاهرة لحضور الحفل الغنائى للفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى القبة الرئيسى بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء الموافق 15 مارس، وشهدت بوابات دخول القبة حالات من الإغماء والزحام الشديد بين الطلاب، نظرا للأعداد الكبيرة من الطلاب.

كما شهدت قاعة الاحتفالات بقبة الجامعة حالة من الفوضى أدت إلى تحطيم عدد من الزجاج للبوابات الرئيسية، كما اقتحم عدد من الطلاب إحدى البوابات لدخول الحفل، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الأمن والطلاب.

ويأتى ذلك ضمن الموسم الثقافى والفنى بجامعة القاهرة لعام 2015/2016، فى إطار توقيع البروتوكول مع جامعة القاهرة، ووزارة الثقافة ودار الأوبرا لإقامة حفالات غنائية على مسرح جامعة القاهرة لطلابها.

حالات إغماء وسط طلاب جامعة القاهرة لدخول حفل هانى شاكر (1)

حالات إغماء وسط طلاب جامعة القاهرة لدخول حفل هانى شاكر (2)

حالات إغماء وسط طلاب جامعة القاهرة لدخول حفل هانى شاكر (3)


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