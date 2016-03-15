"جنايات سوهاج" تجدد حبس 3 من الإخوان 45 يوما بتهمة التحريض على العنف

قررت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وسكرتارية رمضان حسن، تجديد حبس 3 من جماعة الإخوان 45 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة، بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، وتنظيم مظاهرات بدون تصريح.

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