الحبس 3 سنوات لضابط فى قضية قتل و10 لأمين شرطة تاجر فى المخدرات بطنطا

قررت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثانية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد رضا، وعضوية المستشارين عبد العاطى شعلة، وعمرو عبد السلام، بحبس المقدم محمد أبو النجا الضابط بقطاع الأمن المركزى، 3 سنوات، وغرامة 40 ألف جنيه، فى قضية ضرب النار بسلاحه الميرى على أشخاص تشاجروا معه، أثناء انتقاله بسيارته، برفقه زوجته، وأطفاله، مما تسبب فى مصرع شخص وإصابه آخر.

وقضت المحكمة، بحبس شهاب حسين السيد، أمين شرطة، 10 سنوات، فى قضية اتجار مخدرات، بعد ضبطه بحوزته 3000 قرص مخدر، وجارٍ ترحيل المتهم لمحبسه.

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