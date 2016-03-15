أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش فى مركز الإسماعيلية

Google+ Print
القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش فى مركز الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش فى مركز الإسماعيلية
ألقت مباحث مركز الإسماعيلية، القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" محلى الصنع، وطلقتين من ذات العيار، بقصد الدفاع.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه، بالقبض على المتهم "أحمد. س. أ" 29 سنة عاطل مقيم أبوعطوة ــ دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح نارى عبارة عن "فرد خرطوش" محلى الصنع، وطلقتين من ذات العيار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


>القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365