القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش فى مركز الإسماعيلية

ألقت مباحث مركز الإسماعيلية، القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" محلى الصنع، وطلقتين من ذات العيار، بقصد الدفاع.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد محمود رحيل رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه، بالقبض على المتهم "أحمد. س. أ" 29 سنة عاطل مقيم أبوعطوة ــ دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح نارى عبارة عن "فرد خرطوش" محلى الصنع، وطلقتين من ذات العيار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى فى الإسماعيلية