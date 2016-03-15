انفصال برشلونة عن إسبانيا سينزل باقتصادها إلى مستوى باكستان

وجهت وكالة التصنيف السيادي الدولية موديز، ضربة قوية لأحلام الانفصاليين في كاتالونيا الداعين إلى الاستقلال عن إسبانيا وإقامة جمهورية مستقلة عاصمته برشلونة، مؤكدين أن كاتالونيا المقاطعة قادرة على تجاوز إسبانيا نفسها قوة اقتصادية مستقلة في أوروبا، ولكن آخر تقارير موديز، نسف هذه الأحلام بتأكيده أن الانفصال سيجعل برشلونة في مستوى باكستان أو البوسنة، وفق ما نقلت صحيفة الموندو الإسبانية، الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة أن تقرير موديز في ظل سيناريو الانفصال أن التصنيف الائتماني لكاتالونيا سيكون في صورة الاستقلال بي3، أحد أدنىى التصنيفات السيادية في المنطقة الأوروبية.

وقالت الوكالة حسب الصحيفة إن القدرات المالية الذاتية للمقاطعة الإسبانية، لا تسمح لها بتجاوز تصنيف دولة مثل باكستان، أو مصر وهندوراس والبوسنة أو مولدوفا، وهي دول تواجه في الوقت صعوبات اقتصادية ومالية متزايدة.

وأوضحت الوكالة أن كاتالونيا وفي ظل حرمانها من مساعدات الدولة المركزية الإسبانية، إذا استقلت فعلاً ستكون بين أسوأ الدول تصنيفاً في كامل القارة الأوروبية، باستثناء اليونان، وأوكرانيا، وروسيا البيضاء.