«الجيوشي» يبحث مع نواب الشرقية والدقهلية والمنوفية مشاكل قطاعات النقل

إلتقى الكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء مجلس النواب لمحافظات الدقهلية والشرقية والمنوفية.

حضر اللقاء اللواء حسن محمد السيد رئيس لجنة النقل والموصلات في مجلس النواب، وبحث معهم المشاكل التي تواجه قطاعات النقل وشرح لهم الظروف التي تعمل فيها الوزارة الآن.

و اطلع «الجيوشي»، النواب على الجهود التي تبذلها الوزارة للنهوض بقطاعات النقل وتحويلها من الخسارة إلى مكاسب وكيفية تحسين الخدمة ورضاء المواطن.

وطرح النواب على وزير النقل مشاكل دوائرهم ومطالب ناخبيهم في الطرق والكباري والسكة الحديد وفي نهاية اللقاء طالب النواب المساندة في إصدار التشريعات التي تشجع الاستثمار.