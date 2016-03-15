أسرار صادمة وراء شباب بشرة بيونسيه الرقم 3 سيفاجئك

تتميز بيونسيه بشباب بشرتها. وبالرغم من تقدمها في السن، إلا أنها تظهر دائماً بإطلالات لافتة تنتظرها كل النساء لتقليدها. لكنّ الغريب أن لبيونسيه طريقة خاصة للعناية ببشرتها وأسرارها ليست مألوفة،تابعي معنا هذا الموضوع لمعرفة التفاصيل:

قد يعجبك : طبيب تجميل يفضح عمليّات كيم!



1. استخدام كريم العين في جميع أنحاء الوجه

يحتوي كريم العين على جسيمات صغيرة من شأنها إيصال المكونات إلى المناطق الأكثر حساسية، لتمتصها جيداً. لذلك، تستخدم بيونسيه كريم العينين على وجهها كله. لكن، هذه التقنية دقيقة، إذ أن كريم العينين قوي إلى درجة أنه بإمكانه سد المسام؛ نظراً لاحتوائه على مكونات الترطيب المكثفة، كما يمكن للمكونات النشطة التي يحتوي عليها أن تكون مفيدة جداً لبشرتك.

2. استخدام كريم الوجه على كامل الجسم

عندما يتعلق الأمر بمكافحة الشيخوخة، ينصح خبير التجميل Barnett الذي تلجأ إليه بيونسيه دائماً، باستخدام كريم الوجه على الجسم من الرأس إلى القدمين. فمعظم النساء يستخدمن كريم الوجه فقط في المنطقة من منبت الشعر إلى الذقن، ولكن للعناية بالبشرة بشكل أفضل يجب وضعه على الجسم، وخاصة في المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس.

3. شرب اللفت والكثير منه

يقول Barnett إن صحة الجلد تبدأ من الداخل. للحصول على بشرة في حالة جيدة، عليك شرب اللفت فهو يحتوي على كمية عالية جداً من الفيتامين K، الذي يزيد الدورة الدموية ويساعد على تجدد الخلايا.

وأنت سيدتي هل أعجبتك أسرار بيونسيه الجمالية ؟ وهل تجدينها مفيدة لك؟

تابعي أيضاً:

11 ساعة لتنفيذ وشم كارا الغريب

ما لا تعرفينه عن حنّة الأظافر، خطوات التطبيق ستُفاجئك!