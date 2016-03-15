خلف كواليس دولتشي غابانا في أسبوع ميلان للأزياء

قدّم عرض أزياء الملابس الجاهزة دولتشي آند غابانا خريف / شتاء 2017 مجموعة من الأزياء المستوحاة من قصص الأميرات الخيالية التي تمت محاكاتها بطريقة معاصرة. واستُكملت رؤية المصممين، #DGFabulousFantasy، بطلّة مكياج تسلط الضوء على البشرة الصافية المصقولة مع لمسة أخيرة طبيعة وخالية من العيوب ووجنتين ورديتين تستعرضان المظهر الحصري الرائع لمجموعة أحمر الخدود الجديدة Blush of Roses الغنية بألون الكريم الرائعة، والتي من المقرر إطلاقها في سبتمر. واكتملت الإطلالة من خلال العيون المتألقة والآسرة، والشفتين البارزتين، والأظافر الأنثوية الرائعة.

وفي البداية، استخدم برايمر Dolce&Gabbana Primer لترطيب البشرة وتأسيس البنية المثالية لوضع المكياج.

وتم تحقيق التركيبة الخالية من العيوب عبر مزج أساس Perfect Luminous Foundation باتجاه الخارج من مركز الوجه ووصولاً إلى الأذنين. واستخدم كونسيلر Perfect Luminous Concealer تحت العيون وفي الأماكن المطلوبة لتشكيل أساس مثالي مع لون بشرة متساوٍ. وفي طلة حصرية لمجموعة Blush of Roses، عرضت الوجنتين تألقاً طبيعاً آسراً من خلال مسحها برقة مع مزيج من أحمر الخدود Creamy Blush بلون Rosa Calizia 20 وبرونزر Creamy Bronzer الجديد بلون Rosa del Deserto 50.

وتم تحقيق نظرة العيون الأخاذة باستخدام أساس مركب من برونزر Creamy Bronzer الجديد بلون Rosa del Deserto 50 و أحمر الخدود الجديد Creamy Blush بلون Rosa Calizia 20، حيث مزجا معاً على الجفون وباتجاه الحواجب. ووضعت بعد ذلك ألوان ظل مكمّلة من الوردي المجرد والأرجواني الفحمي من مجموعة Eyeshadow Quad بلون Nude 110 باستخدام فرشاة مزج على طول المنطقة البارزة على الجفون لتشكيل مظهر العيون الدخانية الناعمة والرقيقة. وللمزيد من الإشراق المميز، تم استخدام آيلاينر Eyeliner باللون Nude 9 في الحافة الداخلية من العين. ورُسمت مسحة صغيرة من قلم الكحل Kohl Pencil بلون Chocolate 4 على طول الزاوية الخارجية من العين، إضافية لمسة أخيرة نابضة بالأنوثة والإثارة. وعلى الرموش العلوية المجعّدة، وضعت طبقات من ماسكرا Secret Eyes Mascara بلون Black 1 مع عناية خاصة بالزوايا الخارجية لإضفاء المزيد من التحديد والتأثير الطويل. وصقلت الحواجب باستخدام تحديد الحواجب Brow Liner مع ضربات فائقة الخفة لملء اللون ثم المزج باستخدام الفرشاة نحو الجهة الخارجية، لتحقيق اللمسة الأخيرة الطبيعية.

وكُللت الشفتين بتأثير غامض باستخدام أحمر الشفاه Classic Cream Lipstick بلون Honey 130 كأساس على كامل الشفاه. ولتشكيل تأثير الزهرة المتفتحة، حصلت الشفاه على طبقات إضافية من أحمر الشفاه Classic Cream Lipstick بلون Amethyst 330، وDahlia 320، وScarlett 625، وLuscuious 435، في وسط الشفاه فقط لإضفاء لمسة أخير تعمّق الطلة الأنثوية الآسرة. وطُليت الأظافر بالملمع Nail Lacquer بلون Rosebud 107 الذي أضفي أنوثة رقيقة واستكمل هذه الإطلالة الأثيرية لمجموعة خريف / شتاء 2017.

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قائمة المنتجات

الوجه

البرايمر

أساس المكياج Sheer Radiance Make Up Base

الأساس

Perfect Luminous Liquid Foundation

الكونسيلر

Perfect Luminous Concealer

أحمر الخدود

Creamy Blush in Rosa بلون Calizia 20 – جديد

العيون

ظل العيون

Smooth Eye Colour Quad بلون Nude 110

أحمر الخدود

Creamy Blush بلون Rosa Calizia 20 - جديد

البرونزر

Creamy Bronzer بلون Rosa del Deserto 50 – جديد

الآيلاينر

Crayon Intense بلون Nude 9

قلم الكحل

Intense Khol Eye Crayon بلون Chocolate 4

الماسكرا

Secret Eyes Mascara بلون Black 1

تحديد الحواجب

قلم Shaping Eyebrow Pencil

الشفاه

أحمر الشفاه

أحمر الشفاه Classic Cream Lipstick بلون Honey 130

أحمر الشفاه Classic Cream Lipstick بلون Amethyst 330

أحمر الشفاه Classic Cream Lipstick بلون Dahlia 320

أحمر الشفاه Classic Cream Lipstick بلون Scarlett 625

أحمر الشفاه Classic Cream Lipstick بلون Luscious 435

الأظافر

طلاء الأظافر

Intense Nail Lacquer بلون Rosebud 107