شفاه وردية مع مجموعة L’ORÉAL PARIS COLOR RICHE

هل أنت جاهزة للون ورديد مثالي؟ احصلي على لون مخملي غير لامع مصمّم خصّيصًا لك من مجموعة LA VIE EN ROSE الجديدة لأقلام أحمر الشفاه من L’ORÉAL PARIS COLOR RICHE واكتشفي الدرجة الوردية المثالية لك... درجة ستعشقينها #PINKOBSESSION.

بانتظارك هذا الموسم مجموعة جديدة تماماً باللون الوردي فقط من ألوان أحمر الشفاه. تسير L’Oréal Paris Color Riche على خطى مجموعتَي True Nudes و Pure Redsالحصريّتين اللتين لاقتا نجاحًا باهرًا، وتطلق الآن مجموعة La Vie en Rose الجديدة التي تضمّ سلسلة من الألوان الوردية الجميلة والأنثويّة بامتياز. تضمّ هذه المجموعة الحصريّة 6 ألوان غير لامعة مخملية من أجمل درجات الوردي وأكثرها خفّة وانتعاشًا مصمّمة خصّيصًا لتناسب كلّ امرأة. ولكلّ أحمر شفاه طلاء أظافر ملائم لتضفي على إطلالتك لمسة أنيقة.

تتميّز مجموعة La Vie en Rose من Color Riche بملمس جميل وألوان غير لامعة رائعة، وهي تمنحك خيارات عديدة في مجموعة ذات تغليف استثنائي، يحمل أسماء مشاهير، متوفّرًا في منطقة الشرق الأوسط. سُمّيت أقلام أحمر الشفاه الستّة الجذّابة ذات الجمال الآسر تيمّنًا بالنجمات اللواتي يتزينّ بها، وذلك بألوانها الوردية الناعمة المصمّمة خصّيصًا لتناسبهنّ: جنيفر لوبيز وناتاشا بولي وإيفا لونغوريا ونعومي واتس وبلايك لايفلي وجوليان مور.

ستناسب إطلالات أقلام أحمر الشفاه المخمليّة، وغير اللامعة بألوانها الستّ الأنثويّة المذهلة رغبة كلّ امرأة في الحصول على لون وردي مثاليّ! اختاري من هذه المجموعة المصمّمة خصّيصًا، بين الوردي الصارخ والفوشيا النابض بالحياة والوردي الناعم والروز الآسر، لتحظي بلمسة اللون الحالمة والرقيقة الفاتنة التي لا غنى لك عنها بالدرجة الأنسب لك. كما تعرف L’Oréal Paris تمام المعرفة، أنّ الوردي أكثر من مجرّد لون بل هو انعكاس لأسلوبك وتعبير عن جوهر أناقتك والطريقة التي اخترتها لتعيشي حياتك، إنّه عشق. لذا شاركي عشقك للّون الوردي #pinkobsession.