اكسسوارات شعر 2016 بالصور

انتشرت اكسسوارات الشعر في العروض العالمية لربيع وصيف 2016، نظراً لتأثيرها الكبير في التسريحة. ولم تعد الاكسسوارات للسهرات فحسب، وإنما ابتُكرت الأشكال المتنوعة المصنوعة من الفواكه والزهور التي تمنحك تسريحة لا مثيل لها.

اخترنا لك في هذا الموضوع أجدد اكسسوارات الشعر، التي انتشرت في العروض العالمية.

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تعتبر عصبة الرأس المصنوعة من الأزهار من دولتشي أند غابانا Dolce & Gabbana مناسبة جداً لأيام الصيف.

يمكنك ايضاً الاكتفاء بعصبات شانيل Chanel، من دون تسريح شعرك، إذ يمكنها أن تمنحك إطلالة كلاسيكية جميلة.

أما بالنسبة إلى اكسسوارات الرفعات، إليك ابتكارات البيرتا فيريتي Alberta Ferretti وماركيسا Marchesa.

وإذا كنت تحبين التحف والأشكال المزخرفة، ننصحك باختيار اكسسوارات أنطونيو Antonio Marrasماراس وميو ميو Miu Miu.



تابعي الصور، واختاري الاكسسوار المناسب لك.

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