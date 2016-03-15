فورلا تقدّم مجموعة حقائب جديدة لهذا الموسم

لهذا الموسم، تأتينا علامة "فورلا" Furla بمجموعة جديدة من الحقائب التي ستزيّن إطلالاتنا بكثير من المرح والانتعاش والأناقة. مجموعة امتزجت في الألوان والمواد من الصدف والعقيق والفيروز مع ألوان الأخضر والبني والأحمر الداكن لابتكار تصاميم فنية مميزة. وبالإضافة إلى شكلها الجذاب وطابعها الفني، تتميز هذه الحقائب بطابع عملي جداً.

فعلى سبيل المثال، تأتي حقيبة Furla Dama وكلاتش Furla Fantasia مع حقيبة Furla Metropolis على الغطاء وهي قابلة للفصل. بينما تأتي حقيبةFurla Artesia مع صفيحة داخلية يمكن إزالتها تحمل الهاتف والمحفظة والنقود المعدنية وغيرها من الأساسيات اليومية.

من جهة أخرى تمتاز حقيبة Furla Metropolis الصغيرة بتصميم مميز يتناسب مع حقيبة Furla Zafiro بلونين بالإضافة إلى تعدد المزايا مع جيوب مزدوجة ومصنوعة من جلد العجل مع جلد الغزال المشغول أو المطبوع.

وبدورها تبرز حقيبة Furla Metropolis مع نسخة مميزة بلونين ومقبض فريد من نوعه مطبوع بطابعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى أن الغطاء العلوي محاك يدوياً أو معقود للحجم الأصغر.

شاهدي بالصور حقائب "فورلا" Furla الجديدة، واختاري منها التصميم الذي ستزيّني إطلالتك به هذا الموسم!