«واتس آب»: تشفير المكالمات الصوتية والمحادثات الجماعية

أفادت صحيفة “غارديان” البريطانية بأن شركات وادي السيليكون الرائدة، بما في ذلك فيس بوك وغوغل وسناب شات، تعمل على تعزيز تقنيات تشفير الخدمات الخاصة بها في ضوء المعركة القضائية التي تخوضها نظيرتهن آبل مع الحكومة الأمريكية بشأن الموضوع نفسه.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، تعتزم خدمة التراسل الفوري، واتس آب، المملوكة لشركة فيس بوك، في غضون أسابيع، تعزيز مزايا الخصوصية وتشفير الرسائل لتطال المكالمات الصوتية، والمحادثات الجماعية.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة فيس بوك، التي يتجاوز عدد مستخدمي تطبيق واتس آب خاصتها المليار مستخدم نشط شهرياً، تبحث أيضاً تعزيز أمان تطبيق التراسل الفوري “فيس بوك مسنجر”.

وتحدثت الصحيفة عن أن سناب شات، صاحبة خدمة الرسائل المصورة المؤقتة ذات الشعبية بين أوساط الشباب، تعمل أيضاً على نظام آمن للمراسلة، وكذلك غوغل تبحث استخدامات إضافية لمشروع للبريد الإلكتروني المشفر.

وتوفر واتس آب إمكانية تشفير الرسائل لأجزاء من مستخدميها منذ العام 2014، مما يجعل تجسس السلطات على رسائل الخدمة أمراً أصعب على نحو متزايد، فالمسألة تعد شخصيةً بالنسبة لمؤسسها يان كوم، الذي ولد في الحقبة السوفيتية بأوكرانيا.

وتوفر خدمة واتس آب، لمستخدميها على نظامي أندرويد وآي أو إس خدمة الرسائل المشفرة، ولكنها تعتزم في الأسابيع المقبلة تشفير المكالمات الصوتية والمحادثات الجماعية، وفق ما نقلت غارديان عن شخصين قالت إنهما مطلعين على المسألة.