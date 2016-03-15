أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مليشيا الحوثي تهرب ملايين الدولارات من صنعاء

Google+ Print
مليشيا الحوثي تهرب ملايين الدولارات من صنعاء مليشيا الحوثي تهرب ملايين الدولارات من صنعاء

أرشيفية

قال عضو المجلس الأعلى للمقاومة عبد الكريم ثعيل “إن هناك عملية تهريب كبيرة تُنفذها الميليشيا بالتعاون مع الحرس الجمهوري، حيث قاموا بإخراج مئات الملايين من الدولارات التي سرقوها من القطاعات الحكومية والبنك المركزي في أوقات سابقة، وكذلك ما تم نهبه خلال سيطرتها على كثير من المدن، من خلال مطار صنعاء، وكذلك عبر الطرق البرية من خلال مهربين”.

وتأتي هذخ العمليات في الوقت الذي تحدثت فيه معلومات عن قرب تحرير صنعاء، آخر معاقل الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح، ومع تضييق الخناق على العاصمة اليمنية، وفقاً لما ذكرته صحيفة “عاجل” ، اليوم الثلاثاء.

ومن جهة أخرى، تمكن طيران التحالف من نسف عدد من مخازن الأسلحة التابعة لميلشيات الحوثيين وصالح في جبل المرحة بمحافظة عمران.

وأشار مواطنون إلى أن انفجارات عنيفة يشهدها الجبل منذ ساعات نتيجة استهداف طيران التحالف لمخازن السلاح التي تُسيطر عليها المليشيات الانقلابية، مرجحين أن عدد الغارات بلغ نحو تسعة، أصابت أهدافاً محددة بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة