مليشيا الحوثي تهرب ملايين الدولارات من صنعاء

قال عضو المجلس الأعلى للمقاومة عبد الكريم ثعيل “إن هناك عملية تهريب كبيرة تُنفذها الميليشيا بالتعاون مع الحرس الجمهوري، حيث قاموا بإخراج مئات الملايين من الدولارات التي سرقوها من القطاعات الحكومية والبنك المركزي في أوقات سابقة، وكذلك ما تم نهبه خلال سيطرتها على كثير من المدن، من خلال مطار صنعاء، وكذلك عبر الطرق البرية من خلال مهربين”.

وتأتي هذخ العمليات في الوقت الذي تحدثت فيه معلومات عن قرب تحرير صنعاء، آخر معاقل الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح، ومع تضييق الخناق على العاصمة اليمنية، وفقاً لما ذكرته صحيفة “عاجل” السعودية، اليوم الثلاثاء.

ومن جهة أخرى، تمكن طيران التحالف من نسف عدد من مخازن الأسلحة التابعة لميلشيات الحوثيين وصالح في جبل المرحة بمحافظة عمران.

وأشار مواطنون إلى أن انفجارات عنيفة يشهدها الجبل منذ ساعات نتيجة استهداف طيران التحالف لمخازن السلاح التي تُسيطر عليها المليشيات الانقلابية، مرجحين أن عدد الغارات بلغ نحو تسعة، أصابت أهدافاً محددة بالمحافظة.