نصف مليون جنيه لتغطية مصرف زراعي بمنطقة الطيارة بالخارجة‎

اعتمدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مبلغ 500 ألف جنيه لتغطية المصرف الزراعي بمنطقة درب الطيارة بواحة الخارجة.

صرحت سمية خليل، رئيس مدينة الخارجة، أن الوحدة المحلية لمركز الخارجة بدأت اليوم في عملية طرح المشروع لشركات المقاولات لتنفيذ المشروع خلال 3 أشهر، وقالت إن أعمال التغطية للمصرف أصبحت ملحة، حيث أن المصرف يتوسط المنطقة السكنية، مما سبب ضررًا بالغ على سكان المنطقة، فضلًا عن وجود مدرستي القلعة الابتدائية والإعدادية، بجوار المصرف، مما يعرض حياة الطلبة للخطر، كما سيساعد هذا العمل على توسعة الشارع المار أمام المنازل، مما يقلل من الحوادث، وانتظام حركة السير، والمرور للمدارس الموجودة بالمنطقة.