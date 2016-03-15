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مطار القاهرة يستعد لتجربة طواريء بمشاركة كافة الجهات

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مطار القاهرة يستعد لتجربة طواريء بمشاركة كافة الجهات مطار القاهرة يستعد لتجربة طواريء بمشاركة كافة الجهات

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

عقدت سلطات مطار القاهرة الدولي اجتماعا موسعًا، برئاسة رئيس قطاع العمليات وممثلين كافة الأجهزة العاملة بالمطار والقوات المسلحة والجهات المعنية بإدارة الأزمات داخل وخارج المطار لتقديم عرض عن تجربة الطواريء التي ستنفذ على الممر «05L» الجديد، وتم توزيع سيناريو التجربة والأدوار لكل جهة ومناقشتها نهاية الشهر القادم.

وصرح اللواء إيهاب الأمير، رئيس قطاع العمليات بالشركة، أن الهدف من هذه التجربة هو تفعيل واختيار خطة الطوارئ وإدارة الأزمة للمطار وزيادة القدرة على مواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة، إضافة إلى تحقيق التكامل والتعاون المستمر بين كافة الأجهزة بالمطار والجهات المعنية, وتنفيذ تعليمات منظمة الطيران الدولي «الايكاو» والتي تقضي بضرورة تنفيذ تجربة الطوارئ كل عامين ومشاركة كافة الجهات بالمطار.

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