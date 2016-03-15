أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس صاحب "عربة كبدة" 45 يوما بتهمة قتل عاطل فى مشاجرة بأوسيم

Google+ Print
تجديد حبس صاحب "عربة كبدة" 45 يوما بتهمة قتل عاطل فى مشاجرة بأوسيم تجديد حبس صاحب "عربة كبدة" 45 يوما بتهمة قتل عاطل فى مشاجرة بأوسيم
قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، المستشار محمد بكر، تجدد حبس "يوسف.س" 16 سنة صاحب عربة كبدة، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل "هشام.ع" عاطل، عمداً بعد مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة أوسيم.

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن مشادة وقعت بين المتهم والمجنى عليه، إثر قيام الأخير بإيقاف دراجته البخارية تجاه عربة الكبدة التى يملكها المتهم، وأثناء ركنه للدراجة أثار الغبار على المأكولات، ما دفعهما للتشاجر معاً، وتطور الأمر لأن أحضر المتهم "يوسف.س" آلة حادة (سكين)، وسددد طعنة نافذة للمجنى عليه أردته قتيلاً.


>رجل يخنق زوجته حتى الموت بسبب خلافات مالية فى كرداسة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365