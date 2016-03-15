تجديد حبس صاحب "عربة كبدة" 45 يوما بتهمة قتل عاطل فى مشاجرة بأوسيم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، المستشار محمد بكر، تجدد حبس "يوسف.س" 16 سنة صاحب عربة كبدة، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل "هشام.ع" عاطل، عمداً بعد مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة أوسيم.

كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن مشادة وقعت بين المتهم والمجنى عليه، إثر قيام الأخير بإيقاف دراجته البخارية تجاه عربة الكبدة التى يملكها المتهم، وأثناء ركنه للدراجة أثار الغبار على المأكولات، ما دفعهما للتشاجر معاً، وتطور الأمر لأن أحضر المتهم "يوسف.س" آلة حادة (سكين)، وسددد طعنة نافذة للمجنى عليه أردته قتيلاً.

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