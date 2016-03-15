إزالة الإشغالات والتعديات بحى العرب ببورسعيد

يواصل حى العرب برئاسة محمد كمال استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات التى تشمل كافة الأحياء.

وفى إطار استمرار الحملات نظم حى العرب حملة تهدف لإزالة الإشغالات والمفروشات والأحذية بشارعى النصر وأسوان.

وقال محمد كمال رئيس حى العرب إن الإشغالات تسببت فى تعطيل حركة المرور وإحداث حالة من التكدس فى المنطقة.

وشارك فى الحملة اللواء جمال غزالى مساعد مدير الأمن والعميد نادر مراد مأمور قسم العرب والعقيد محمد بصلة مدير إدارة شرطة المرافق وضباط إدارة البحث الجنائى.

وأسفرت الحملة التى امتدت إلى مناطق سوق ملابس المستعملة المواجه لسوق السمك وشارع الثلاثينى عن رفع الإشغالات والتعديات للحفاظ على المنظومة الأمنية التى تحد التكدس والارتباك المرورى.

حملة لإزالة الإشغالات والعشوائيات ببورسعيد

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