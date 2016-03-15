وزير الرياضة يدعم المنشآت الشبابية فى المنوفية بـ42 مليون جنيه

قدم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة دعما كاملا للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة بإجمالى 42.246.000 جنيه فى زيارته اليوم الثلاثاء لمحافظة المنوفية، حيث تم دعم 28 ناديا رياضيا للنشاط الرياضى بمبلغ 1.275.000 جنيه، كما تم دعم 6 مراكز شباب للمشاركة، فى مسابقة الاتحاد المصرى لكرة القدم، بمبلغ 60 ألف جنيه.

وبلغ دعم الاستثمارات الرياضية بالمحافظة "حمامات سباحة، استاد، ملعب خماسى، ملاعب قانونية" مبلغ 38.280.000 جنيه.

فيما تم صرف قيمة مقايسات المرافق للأندية بالمحافظة بإجمالى مبلغ 438.127 جنيه، وعلى صعيد الإعانات الإنشائية بلغت قيمة الدعم المقدم لـ6 أندية 1.812.497 جنيه، والإيرادات الخاصة بالمنشآت الرياضية بلغت 380.465 جنيه.

وتضمن زيارة الوزير افتتاح ملعب نجيل قانونى وملعب خماسى بمركز شباب تلا، وملعب تدريبى بمركز شباب أبو الكوم، و4 ملاعب بمراكز شباب الشهداء وكفر عشما والعراقية ومنشأة سلطان، علاوة على افتتاح حمام سباحة بنادى ميت خاقان وأخر بنادى الجمهورية، كما يقوم الوزير بتفقد استاد شبين الكوم والصالة المغطاة.

واستعرض الوزير - خلال اللقاء - المستجدات المتعلقة بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة المنوفية، مشيرا أن الوزارة عازمة على استكمال إنشاء أى منشأة شبابية أو رياضية بالمنوفية قد توقف العمل بها منذ سنوات؛ لتكون صروحا تخدم أبناء المحافظة.

كما التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية بمجموعة من نواب البرلمان عن محافظة المنوفية، وذلك فى لقاء عُقد بديوان عام المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية للمحافظة قبل بداية الجولة الميدانية لوزير الشباب لعدد من مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وكشف المهندس خالد عبد العزيز أن الوزارة لديها خطة كاملة تهدف إلى تطوير مراكز الشباب من خلال رفع كفاءة الملاعب والبنية الإنشائية بها، مؤكداً أهمية تنفيذ الأنشطة الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية داخل تلك المراكز لتقوم بدورها على أكمل وجه.

وفى هذا السياق أوضح وزير الشباب أنه تم تطوير نحو 100 ملعب بمراكز شباب محافظة المنوفية، وجار تطوير 50 ملعبا آخر كنواة لجذب النشء والشباب لتلك المراكز، مشيرا أن هناك العديد من المنشآت المنتشرة فى مختلف المحافظات تم بناؤها منذ سنوات عديدة ولم يُستكمل إنشاؤها.

وتطرق الوزير إلى منتدى الحوار الوطنى مع مجموعات مختلفة من الشباب والتى تنفذها الوزارة؛ للتعرف على المشكلات التى تواجه الشباب وحلولها تلبيةً لدعوة السيد الرئيس، لافتا إلى أنه تم البدء فى فعاليات منتدى الحوار على مستوى القيادات فى الفترة الماضية ومن المقرر البدء فى تنفيذ منتديات الحوار الوطنى فى جميع المحافظات الأيام المقبلة.

وطالب عبد العزيز شباب المنوفية المشاركين فى منتدى الحوار الوطنى بتقديم مقترحاتهم حول مشروع "قانون الإدارة المحلية" التى تقوم لجنة مكونة من مجموعة من الوزراء ووزير الشباب على وضعه.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بدور وزير الشباب والرياضة فى تطوير البنية الإنشائية بمراكز الشباب والأندية الرياضية فى مختلف المحافظات، مرحبا بزيارة الوزير للمنوفية لافتتاح أعمال التطوير التى لحقت بمراكز الشباب والأندية بالمحافظة.

كما افتتح وزير الشباب والرياضة والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية أعمال التطوير التى تم تنفيذها بمركز شباب منشأة سلطان بإدارة منوف بتكلفة 700 ألف جنيه.

رافق الوزير كل من اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة، وعماد العبد مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، ورمزى هندى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومارجريت فتحى الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية.

خلال مؤتمر صحفى بديوان المحافظة.. نائب بالمنوفية يطالب بإنشاء مركز شباب لقرية..والوزير:الدولة لا تملك شراء أرض