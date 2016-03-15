بالصور.. محافظ أسوان يتفقد المرافق العامة والخدمات بخور عواضه

قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بجولة ميدانية لمنطقة خور عواضه بمدينة أسوان شملت تفقد الشوارع الرئيسية والجانبية للوقوف على مستوى المرافق العامة والخدمات بها ومدى احتياجها للتطوير ورفع الكفاءة مع الاستماع للمشاكل والمطالب الجماهيرية الملحة.

ووجه المحافظ مدير عام الإسكان بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والجهات المعنية بتصميم رسم كروكى للمنطقة ورفعها على 4 نقاط رئيسية يتم فيها تحديد أطوال مساحات للشوارع والمنازل والمرافق والخدمات الأساسية المتوافرة فيها حالياً للوقوف على ما تحتاجه هذه المنطقة من رفع كفاءة أو تطوير أو ترميمات للمرافق أو تدعيم للخدمات.

وأكد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لـ3 منازل تضررت من الأحداث التى شهدتها المنطقة فى 2014، خاصة أنه تم الانتهاء من ترميم ورفع كفاءة 74 منزل بجانب 16 محل تجارى بتكلفة 2 مليون جنيه .

وكلف مجدى حجازى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بدراسة إمكانية حفر بئر بمنطقة خور عواضة لسحب وشفط المياه الجوفية التى تعانى منها عدد من المنازل بها مع رفع المياه المسحوبة وضخها بالشبكات والخطوط الرئيسية للصرف الصحى بالمنطقة.

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