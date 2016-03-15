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القبض على دجال بحوزته كتب لتسخير الجان وطلاسم غير مفهومة بالمنيا

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القبض على دجال بحوزته كتب لتسخير الجان وطلاسم غير مفهومة بالمنيا القبض على دجال بحوزته كتب لتسخير الجان وطلاسم غير مفهومة بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث الآداب، من القبض على دجال بقرية تابعة لمركز المنيا يمارس أعمال الدجل والسحر والشعوذة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود معلومات عن مسن يمارس أعمال الدجل والسحر والشعوذة، ويقوم بإيهام البسطاء من المواطنين بقدراته على تسخير الجان وحل مشاكلهم الأسرية، وقدرته على إلحاق النفع والخير لهم مستغلا فى ذلك ضعف وعيهم.

تم تشكل فريق بحث جنائى، تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، وبقيادة الرائد محمود سعداوى رئيس مباحث الآداب، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وتم ضبط " ن. ع " 64 سنة بدون عمل، وبحوزته مجموعة من الكتب بعنوان علاج السحر والمس من الجان، وعدد من السبح والصلبان، وكمية من الفحم والزيوت والبخور، وعدد من الأوراق مدون بها كلمات غير مفهومة وطلاسم، وعدد مما يسمى بالحجاب، ومبلغ مالى 1920 جنيها.

وبمواجهته أقر بأنه يستخدمها فى الدجل والسحر والشعوذة، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الآثم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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